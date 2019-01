Ubriachi e senza biglietto vomitano in treno: due arresti e due denunce

Ieri sera la polizia di Pistoia ha arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale 2 cittadini nigeriani di 25 e 20 anni e altri due nigeriani di 22 e 20 anni denunciati a piede libero per interruzione di pubblico servizio ed ubriachezza molesta. In particolare Operatori della squadra Volante ieri sera intervenivano alla stazione ferroviaria dove sul treno che portava a Firenze un capotreno aveva segnalato la presenza di 5 cittadini nigeriani ubriachi e senza biglietto i quali, invitati più volti a scendere dal treno, si rifiutavano e, sotto gli effetti dell’alcol, disturbavano i passeggeri e vomitavano ai loro posti. Una volta che il treno giungeva a Pistoia però trovavano ad attenderli 4 pattuglie di Volante che invitavano i soggetti a seguirli in Questura. Uno di essi, appena uscito dal treno si dava alla fuga, gli altri venivano bloccato dagli operatori. Due di essi si dimostravano collaborativi e venivano condotti senza problemi in Questura dove venivano denunciati a piede libero per interruzione di pubblico servizio ed ubriachezza molesta. Gli altri due invece iniziavano una resistenza attiva nei confronti degli agenti con calci e pugni. Alla fine gli operatori riuscivano a bloccarli e ad arrestarli per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale oltre ad una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Tre operatori hanno avuto una prognosi pari a 6 giorni. In mattinata in seguito al processo per direttissima hanno patteggiato una pena pari a 18 mesi di reclusione con la sospensione condizionale.

