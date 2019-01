Idrovora via Firenze a Livorno, Gazzetti (Pd): "Al via i lavori"

“Sono partiti anche i lavori per l’idrovora di via Firenze. Dopo quelli alla buca sulla Fipili finalmente entra nel vivo un altro intervento atteso da anni e sul quale, sin dalla mia elezione, ho concentrato l'attenzione”. A dirlo è il consigliere regionale del Pd in Regione Francesco Gazzetti che stamani era sul posto per verificare l'avvio dell'intervento. “ Si tratta – ha spiegato il consigliere- di un'opera fortemente voluta per affrontare e risolvere il problema degli allagamenti del sottopasso. Avevamo seguito gli interventi propedeutici per l'installazione del cantiere ed ora, anche in questo caso, si passa dalle parole ai fatti con l'avvio dei lavori veri e propri che si dovrebbero concludere entro la fine di marzo 2019”. Gazzetti ha ricordato che l’intervento è finanziato dalla Regione ed è seguito passo dopo passo dal Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa che ha curato, indetto ed assegnato l'appalto. “Voglio ringraziare – ha aggiunto Gazzetti- il presidente del Consorzio di Bonifica Giancarlo Vallesi per la determinazione con cui sta seguendo questa vicenda, ben consapevole, come tutta la sua struttura, della valenza che questa opera ha per la popolazione. Un'attenzione- ha sottolineato Gazzetti- che ho verificato personalmente in questi mesi di contatti continui. Determinante, a livello regionale, è stata l'attenzione della Giunta guidata dal Presidente Rossi con un confronto costante sul tema con l'assessore Federica Fratoni che davvero ringrazio. Adesso che i lavori sono partiti, anche grazie alle competenze ed alle sensibilità della commissione Ambiente alla quale appartengo- ha concluso Gazzetti- , continuerò a seguire questo intervento. Lo farò vigilando e monitorando con sopralluoghi e visite come quella fatta stamani”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana Ufficio stampa

