La Torta co'bischeri alla ribalta sulla Rai su 'Soliti ignoti'

La qualità e l'eccellenza enogastronomica pisana in diretta su RaiUno. Grazie alla Torta co'bischeri, portata alla ribalta nazionale televisiva dalla Pasticceria Artigiana Dolci di Pontasserchio dei fratelli Sandra e Leonardo Bacci, tra i protagonisti della puntata di lunedì 7 gennaio dei “Soliti Ignoti” il popolare game show condotto da Amadeus tutte le sere su Rai Uno.

Sandra e Leonardo vantano una solida esperienza nel settore dolciario e la loro pasticceria è stato il primo esercizio commerciale ad ottenere il "Marchio di qualità" che certifica appunto la qualità e l’originalità della Torta co’bischeri prodotta nel laboratorio di Pontasserchio. Premiati come eccellenza del territorio lo scorso settembre, in occasione di “Cibo...che spettacolo”, la suggestiva kermesse organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Fipe, alla presenza del ministro delle Politiche Agricole Alimentari e del Turismo Gian Marco Centinaio, nel giro di qualche settimana è giunta la chiamata degli autori del programma di RaiUno.

Sandra e Leonardo hanno quindi calcato la soglia degli studi del teatro delle Vittorie di Roma con la squisitezza e la bontà della Torta co'bischeri, che durante la trasmissione faceva bella vista in studio a fianco di Amadeus. Alla fine la concorrente siciliana non è stata in grado di riconoscere chi fossero i veri autori, ma la promozione alla pisanissima Torta coi bischeri è comunque assicurata.

“E' sicuramente una soddisfazione, non ce lo aspettavamao di essere chiamati addirtittura in Rai” - commenta Sandra: “da ieri siamo tempestati di messaggi e congratulazioni e che questo non può che farci molto piacere. Tra l'altro, in Rai, la nostra Torta co' bischeri è piaciuta moltissimo”. Sincere congratulazioni a Sandra e Leonardo Bacci sono giunte dalla presidente e dal direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federica Grassini e Federico Pieragnoli.

