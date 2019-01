Scuole, durante le vacanze realizzati lavori di manutenzione a quattro plessi

Grazie al periodo di vacanze natalizie, l'amministrazione comunale ha realizzato alcuni interventi di manutenzione ordinaria nei plessi scolastici del territorio di San Miniato. Durante questi giorni di sospensione delle lezioni, il Comune ha eseguito alcuni lavori di manutenzione straordinaria su quattro plessi scolastici della Città della Rocca, per migliorarne ulteriormente la fruibilità da parte degli studenti e dei docenti.

“I lavori più importanti hanno interessato la scuola primaria di La Scala con la tinteggiatura interna dell'ingresso e dell'atrio, dopo che è stata tolta quella esistente, in modo da rendere gli ambienti adeguati e salubri sotto il profilo igienico-sanitario – spiega l'assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori -. Oltre a questo abbiamo anche dipinto i radiatori e ripulito il controsoffitto con l'aspirazione dei pannelli”. Ma gli interventi hanno interessato altri edifici. “Alla primaria di Cigoli abbiamo sistemato il nuovo cancello pedonale e carrabile – spiega ancora l'assessore - e all'asilo nido Mastrociliegia sono stati sostituiti gli avvolgibili, mentre al Centro Cottura di Ponte a Egola è stata riparata una perdita”.

I lavori sono stati decisi a seguito delle indagini che l’amministrazione comunale svolge continuativamente sugli edifici che ospitano le scuole. L’intervento riguarda nello specifico lavori di manutenzione ordinaria.

“Abbiamo deciso di eseguire questi interventi durante le vacanze natalizie per non interferire con l’attività scolastica, ma visto il poco tempo siamo riusciti a fare solo interventi di piccola entità – spiega il sindaco Vittorio Gabbanini -. Questo ci ha comunque permesso di rendere i nostri edifici decorosi e accoglienti, pronti per far tornare i ragazzi sui banchi di scuola, e questo è importante per il buon svolgimento dell'attività didattica. A tutti loro vogliamo augurare una buona prosecuzione dell'anno"

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di San Miniato