Auto rubata nel Modenese, trovata in un parcheggio di Firenze e restituita

Era parcheggiata da tempo in una strada di Novoli e stamani la Polizia Municipale ha scoperto che era stata rubata. Si tratta di una auto della Peugeot in sosta in via Moggi. Gli agenti del Reparto Tecnologie di Supporto hanno effettuato gli accertamenti sulla vettura e da questi è emerso che la vettura era stata rubata a ottobre in provincia di Modena. Il proprietario, un 45enne residente nella zona dove è avvenuto il furto, è stato contattato dalla Polizia Municipale. L’uomo ha ringraziato gli agenti e, visto che non poteva venire immediatamente a Firenze per il ritiro, l’auto è stata portata in depositeria

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

