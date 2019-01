Una capretta finita in un burrone nei pressi di via Querceto a Lari (Casciana Terme Lari) è stata recuperata dai vigili del fuoco del distaccamento di Cascina questa mattina alle 11.30. Il proprietario della piccola capra ha chiamato il 115 perchè da solo non riusciva a riportarla a terra. I vigili del fuoco si sono calati giù lungo i 10 metri di scarpata e hanno legato la capra in modo da riportarla su. Non ha riportato ferite.

