Cup ospedale di Empoli di nuovo funzionante, sostituzione della centrale telefonica

Da oggi pomeriggio il sistema del Cup di Empoli è tornato a funzionare regolarmente. I problemi tecnici che si sono registrati nei giorni scorsi al Cup telefonico, non sono dovuti a un guasto ma a lavori attualmente in corso per la sostituzione delle quattro centrali telefoniche delle ex Aziende Sanitarie (Firenze, Empoli, Pistoia e Prato) con una nuova centrale telefonica di ultima generazione che non sarà operativa prima di diverse settimane. In questo periodo il sistema del Cup di Empoli funziona regolarmente ma può registrare, come avvenuto negli ultimi giorni, qualche interruzione o rallentamento, dovuti a sovraccarichi di linea telefonica che richiedono tempi di risposta un po’ più lunghi. Per questo non si esclude che qualche disagio possa manifestarsi anche nei prossimi giorni. Nel caso la linea dovesse registrare nuove interruzioni, l’Azienda invita i cittadini di Empoli a rivolgersi agli sportelli Cup di front office aziendali dell’area empolese.

Secondo il modello che subentrerà con la nuova centrale, tutte le telefonate quindi, anche quelle che interesseranno la zona di Empoli, passeranno dalla struttura centrale. Saranno a disposizione circa trecento linee telefoniche in ingresso ed il nuovo centralino avrà un unico numero telefonico per tutta l'Azienda Usl Toscana centro. I cittadini potranno accedere al sistema da qualsiasi area territoriale di appartenenza. Il nuovo sistema permetterà di uniformare la modalità di accesso al servizio di prenotazione Cup. L’Azienda si scusa per eventuali disagi che possono verificarsi durante il corso dei lavori per consentire la sostituzione delle centrali.

Fonte: Asl Toscana Centro

