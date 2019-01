Lavori sulla ss12 'dell'Abetone e del Brennero' in località Popiglio

Da lunedì prossimo, 14 gennaio, sulla strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” saranno eseguite le operazioni per il rafforzamento delle protezioni corticali sulla pendice rocciosa in località Popiglio, nel comune di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia.

Gli interventi sono finalizzati alla eliminazione del semaforo che attualmente regola la circolazione a senso unico alternato, installato per garantire la sicurezza in seguito a una caduta massi.

Per consentire i lavori, il tratto interessato sarà temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 14:00 da lunedì 14 a venerdì 18 gennaio 2019. Le modalità di chiusura sono state condivise presso la Prefettura di Pistoia con i Comuni interessati, la società di trasporto pubblico locale e il 118.

Le deviazioni saranno indicate sul posto.

Fonte: ufficio stampa

