Piazza Elia Dalla Costa aperta alla popolazione, mezzo milione per riqualificarla

Sono terminati i lavori di riqualificazione in piazza Elia Dalla Costa, nel Quartiere 3. Oggi l'inaugurazione con il sindaco Dario Nardella, l'assessore all'ambiente Alessia Bettini e il presidente del Quartiere 3 Alfredo Esposito. Il programma prevedeva anzitutto la realizzazione di una nuova pavimentazione in asfalto drenante pigmentato, il potenziamento dell'illuminazione, la razionalizzazione degli spazi (per evitare aree non utilizzate e quindi esposte a degrado ed abbandono) e la sostituzione del tornello di accesso dal parcheggio di fronte alla chiesa. Un intervento ha anche riguardato anche il sistema di smaltimento delle acque piovane. Le panchine nuove sono 6 e si aggiungono alle 8 esistenti che sono state restaurate. Sono state realizzate anche una nuova area giochi per i più piccoli, un campetto di street basket e di un’area attrezzata con tavoli e panchine.

«Con l'assessorato all'ambiente, allo sport, al Quartiere e i servizi tecnici l'abbiamo completamente riqualificata – ha detto il sindaco Nardella – grazie ad un investimento di 450mila euro abbiamo curato ogni singolo aspetto. Piazza Elia della Costa è la più importante del quartiere, un luogo molto vissuto, vero e proprio punto di ritrovo della comunità della zona».

«Avevamo preso un impegno con i cittadini e lo abbiamo mantenuto – ha dichiarato l'assessore all'ambiente Alessia Bettini – l'importante era individuare in bilancio le risorse necessarie e ci siamo riusciti, accogliendo tutte le richieste avanzate. Tornerà così a disposizione del quartiere uno dei suoi spazi verdi più importanti».

«Con questo secondo lotto di lavori – ha sottolineato il Presidente del Quartiere 3 Alfredo Esposito – abbiamo riqualificato completamente la piazza, un risultato importante che ci consente di restituire ai cittadini un punto di aggregazione fondamentale per la comunità di Gavinana».

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

