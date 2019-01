A Prato l'11 gennaio la presentazione del rapporto su mafie e criminalità

Criminalità organizzata e corruzione in Toscana (e in particolare a Prato). Se ne parlerà venerdì 11 gennaio alle 15 nella sala consiliare del palazzo comunale pratese. La commissione consiliare comunale speciale, istituita per studiare i fenomeni di criminalità sul territorio e pensare a possibili azioni di contrasto, ha deciso infatti di dedicare l'intera seduta all'analisi e presentazione del secondo rapporto sulla criminalità e corruzione in Toscana che la Regione ha commissionato alla scuola Normale di Pisa.

Alla seduta, aperta al pubblico, parteciperà l'assessore alla legalità e alla presidenza della Toscana Vittorio Bugli, che quando il rapporto nei mesi scorsi è stato presentato aveva lanciato la proposta di una sua illustrazione, per farne un'occasione di dibattito, in ciascuna provincia.

