Abc Solettificio Manetti domani a Valdisieve per l’ultima giornata di andata

Ultima giornata di andata per il campionato di serie C Gold con l’Abc Solettificio Manetti attesa domani sul parquet di Valdisieve dalla squadra che, appena sette giorni fa al PalaBetti, ha costretto i gialloblu ad abbandonare in semifinale i sogni di Coppa.

Una partita delicatissima per i ragazzi di Paolo Betti, reduci da un periodo di alti e bassi: dopo la sconfitta contro Lucca che ha chiuso il 2018, il ko in Coppa Toscana ha aperto il nuovo anno tutto in salita.

Adesso dunque in casa Abc c’è grandissima voglia di riscatto e di tornare a vincere. Non ultima per la classifica: in palio infatti ci saranno due punti fondamentali per difendere la seconda posizione in solitaria e mantenersi in scia con la capolista Pino Dragons.

Insomma, siamo al giro di boa, e i punti adesso iniziano a pesare davvero.

Palla a due ore 18.30, arbitri Zanzarella di Siena, Frosolini di Grosseto.

