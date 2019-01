Cerca di rubare in una casa ma la proprietaria se ne accorge, arrestato

Nella serata di ieri, giovedì 10 gennaio, i carabinieri di Pelago hanno arrestato un 39enne pregiudicato che aveva tentato di introdursi in un’abitazione della periferia di Rufina. L'uomo, di origini marocchine, è senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale.

Alle 21.30 circa la proprietaria di casa, allarmata dall’abbaiare dei suoi cani, ha scorto un’ombra arrampicarsi sul tetto, presumibilmente per tentare di accedere all’abitazione dal piano superiore. Immediato l’allarme dato al 112 che ha consentito alla pattuglia di giungere in pochi minuti sul posto: l’uomo, che nel frattempo si era spostato verso la cantina, è stato trovato mentre armeggiava su una bicicletta pieghevole nel tentativo di rubarla per fuggire, ma è stato immediatamente bloccato.

Dopo una notte in camera di sicurezza stamani è stato condotto in udienza per il rito direttissimo.

Tutte le notizie di Rufina