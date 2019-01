Educazione alla legalità, in distribuzione i coupon per le arance di Vitamine per la scuola

Iniziato il ciclo di iniziative legate alla legalità organizzato dal Comune di Scandicci, Libera, le associazioni del Social Party, la podistica Il Ponte, le scuole cittadine e i comitati genitori, con la consegna dei coupon di “Vitamine per le scuole” per l’acquisto solidale di arance biologiche coltivate in Sicilia dalla cooperativa Beppe Montana, nei terreni confiscati alle mafie. L’iniziativa di raccolta fondi per le scuole di Scandicci - inserita nelle iniziative per la Legalità che si concluderanno domenica 17 febbraio 2019 con la Passeggiata della Legalità e la Mezza Maratona “Di corsa contro le mafie” - è rivolta agli studenti, ai genitori, al personale delle scuole e a tutti i cittadini e consiste nell’acquisto di una o più confezioni di arance che saranno disponibili in retine da 3 kg al prezzo di 5,50 euro (di cui 1,40 devoluti alla scuola) e in cassette da 7 kg al prezzo di 12 euro (di cui 3 devoluti alla scuola); le arance in vendita sono di qualità tarocco e moro. I beneficiari della raccolta fondi saranno l’istituto Russell Newton, l’istituto Sassetti-Peruzzi e i Comitati genitori dei tre comprensivi per finanziare le attività progettuali delle scuole. Scarica qui Il coupon.

Come aderire - E’ possibile ordinare le arance da lunedì 14 a lunedì 28 gennaio 2019 compilando il coupon con i dati personali e il quantitativo di arance desiderato, e consegnandolo - insieme all’importo dovuto - ai genitori o ai ragazzi rappresentanti della propria classe; i cittadini potranno inoltre recarsi sabato 9 febbraio dalle 10 alle 12 allo stand del mercato in piazza Togliatti a Scandicci, oppure direttamente al Villaggio della Legalità in piazza Resistenza sabato 16 febbraio dalle 10 alle 13.

Le arance saranno tutte consegnate sabato 16 febbraio 2018 presso “Il villaggio della legalità” che sarà allestito in piazzale della Resistenza a Scandicci (fermata tramvia Resistenza) dalle 10 alle 13 (eccetto gli ordini delle scuole superiori, che seguono diversa modalità di consegna).

E' inoltre possibile acquistare le arance anche direttamente durante il weekend del 16 e 17.2 al Villaggio della Legalità (fino ad esaurimento scorte).

La Cooperativa sociale Beppe Montana dalla quale provengono le arance è stata fondata il 23 giugno 2010 e gestisce circa 90 ettari di terreni agricoli, coltivati prevalentemente ad agrumeti, provenienti da confische nei comuni di Lentini (appartenuti al clan Nardo), di Belpasso e Ramacca (appartenuti al clan Riela); il metodo di coltivazione è biologico e le produzioni sono artigianali.

Per informazioni: Comune di Scandicci, www.comune.scandicci.fi.it , Assessorato alla Pubblica istruzione, 055.7591551.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/libera.latuaterra/

