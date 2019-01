Impegno a Serravezza per la serie D/Under 18 del Ctt Monsummano

Impegno a Serravezza - sabato 12 gennaio alle 18 – contro le locali del Versilia Pietrasanta Volley per la Serie D/Under 18 del Centro tecnico territoriale Monsummano. Gara valida per la 12^ giornata del girone A tra due squadre separate in classifica da appena tre punti e con un percorso simile fin qui (una vittoria in più per le padrone di casa), diventato identico nelle ultime tre partite di campionato (due sconfitte e una vittoria per entrambe le formazioni, tutte con il risultato di 3-2).

La trasferta è come sempre insidiosa per le giovani termali di Antonio Galatà e Cesare Arinci, con team manager Marco Menicocci, anche se le molte analogie portano a credere nella possibilità di ottenere qualcosa di buono sebbene la squadra dell'ex Monsummano Fabio Giannotti abbia tra i suoi elementi atlete di maggiore esperienza. Lo staff tecnico chiede grande concentrazione al gruppo per avere il giusto approccio al match e tentare il blitz esterno come quello ottenuto un mesetto fa in casa della Lucchese Pallavolo.

