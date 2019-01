Picchia passanti a Firenze, 'perseguitato dagli alieni'

Urla per strada e inizia a gridare di essere perseguitato dagli alieni, poi picchia senza motivo due passanti. Bloccato da un poliziotto libero da servizio che si trovava lì per caso che ha avvisato il 113. Il 33enne albanese ha problemi psichiatrici. È regolare in Italia. Dopo essere stato bloccato è stato portato in ospedale, dove ha aggredito anche i medici, costretti poi a sedarlo.

L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17 in via Pisano, in zona Isolotto a Firenze. Secondo quanto riferito, il 33enne prima si è scagliato contro un 68enne, facendolo cadere due volte a terra e prendendolo a calci per impedirgli di rialzarsi, poi ha afferrato per le braccia e spinto violentemente sull'asfalto una donna di 32 anni. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso per essere medicati.

