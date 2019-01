Polisportiva Mens Sana e Pam Panorama nel Dipartimento Materno-Infantile

Una dolce mattinata all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, grazie alle calze della Befana offerte dal supermercato Pam Panorama e consegnate dagli sportivi della Polisportiva Mens Sana ai bambini ricoverati nel Dipartimento Materno-Infantile del policlinico Santa Maria alle Scotte.

Presenti all’iniziativa tutti i direttori delle unità operative, i professionisti e le coordinatrici infermieristiche del dipartimento, e per la direzione aziendale la dottoressa Anna Grasso. Molto ricca la delegazione della Polisportiva Mens Sana con tanti atleti di diverse discipline, dalla ginnastica al pattinaggio corsa, passando per il tiro con l’arco, il volley, il minibasket, lo speed-down, il karate e il brazilian jiu-jitsu. Presenti in rappresentanza di Pam Filippo Granello e Fabrizio Becherini.

Fonte: Policlinico Santa Maria alle Scotte

Tutte le notizie di Siena