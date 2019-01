Scuola, orientamento al Roncalli con Open day e Assemblee della Trasparenza

Proseguono le iniziative di orientamento in ingresso dell’IIS Roncalli di Poggibonsi, rivolte a studentesse e studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e ai loro genitori, in vista delle iscrizioni alla scuola superiore per l’anno scolastico 2019/2020 che si chiuderanno il 31 gennaio. Dal 12 al 26 gennaio, dalle 8.30 alle 11.30, per quattro sabati consecutivi, le assemblee della Trasparenza per presentare alle famiglie e agli studenti l’offerta formativa dell’istituto, mentre il 12 e il 19 gennaio, dalle 16 alle 18.30, ci saranno gli Open day, giornate di scuola aperta in cui sarà possibile visitare le aule e i laboratori dell’istituto.

“I momenti di scuola aperta sono importanti perché permettono ai genitori e agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di entrare in contatto con i laboratori, gli ambienti, il personale e l’offerta formativa della scuola. – commenta il dirigente scolastico Gabriele Marini. – Partecipare alle assemblee della trasparenza permetterà di conoscere il PTOF del nostro istituto, di avere indicazioni circa le iscrizioni e di conoscere e apprezzare il valore aggiunto del nostro istituto. Un’offerta formativa articolata in otto indirizzi (Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, Tecnico Economico con biennio Economico e Turismo, Tecnico Tecnologico con CAT, Meccanica e Elettronica), tutoraggio per lo studio per studenti delle classi prime, potenziamento nelle lingue, l’informatica, la domotica, la storia dell’arte, il diritto e l’efficientamento energetico. Partecipare ai momenti di scuola aperta darà quindi gli strumenti di una scelta più oculata in un istituto che, come polo tecnico della Valdelsa, promuove nelle studentesse e negli studenti competenze spendibili nel mondo del lavoro e presso università e ITS.”

Le Assemblee della Trasparenzasaranno quattro e specifiche a seconda dell’indirizzo dell’IIS Roncalli a cui le famiglie sono interessate. Sabato 12 gennaio e sabato 26 gennaio alle 8.30 si terrà l’ Assemblea rivolta ai genitori i cui figli sono interessati all’Elettronica, alle 9.30 quella rivolta ai genitori i cui figli sono interessati alla Meccanica e alle 10.30 quella per chi è interessato al LiceoScientifico delle Scienze Applicate. Sabato 19 gennaio e sabato 26 gennaio alle ore 8.30 ci sarà l’ assemblea rivolta ai genitori i cui figli sono interessati all’ indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, alle 9.30 quella per l’indirizzo Economico e alle 11.30 quella dedicata al Turismo.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Poggibonsi