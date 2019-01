Servizi Toscani e Multicons al fianco del gattile di Empoli

Prosegue l’attività charity della Servizi Toscani e della Multicons nei confronti del “gattile” di Empoli. Dopo aver donato cibo e materiale per le festività del Natale, le due aziende hanno deciso di proseguire questa collaborazione anche nei prossimi mesi.

Da sabato 19 gennaio Servizi Toscani e Multicons metteranno quindi a disposizione della struttura una persona che settimanalmente aiuterà, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, gratuitamente, i volontari nelle pulizie e nel riordino del “gattile”.

Visto l’entusiasmo per l’iniziativa da parte dei dipendenti e soci della Servizi Toscani e della Multicons, unita all’apprezzamento da parte di Aristogatti - Associazione Volontaria del Gatto Randagio, la Cooperativa, di cui Stefano Mugnaini è Presidente, sta valutando la possibilità di creare un ufficio ad hoc per il sostegno alle associazioni in difficoltà, di cui Marta Galgani sarà la referente.

Fonte: Ufficio Stampa Multicons e Servizi Toscani

Tutte le notizie di Empoli