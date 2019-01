Sicurezza del lavoro, protocollo tra Regione e associazioni di categoria

Migliorare la qualità e la sicurezza del lavoro e valorizzare la buona impresa negli appalti per lavori, forniture e servizi: questo l'obiettivo del protocollo d'intesa che verrà firmato lunedì 14 gennaio da Regione Toscana, associazioni di categoria (Ance, Confcoperative, Legacoop, Agci, Cna, Confartigianato edilizia) e sindacati (Cgil, Cisl e Uil).

Il protocollo sarà firmato, per la Regione, dall'assessore alla presidenza Vittorio Bugli.

Alla firma seguirà una conferenza stampa, alle ore 13, nella Sala Stampa Cutuli (Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, Firenze), per illustrare le novità introdotte dall'intesa in un settore - quello delle gare per l'affidamento dei lavori e la fornitura di beni e servizi - che movimenta un'ingente spesa pubblica ed è cruciale per la crescita della Toscana.

Fonte: Regione Toscana

