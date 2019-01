Nuova stagione teatrale per ragazzi a Montemurlo, “Ci vediamo a teatro”

Si svolgerà martedì 15 gennaio ore 11,45 in municipio (via Montalese 474- Montemurlo) ufficio del sindaco, la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione teatrale per ragazzi “Ci vediamo a teatro”, promossa dal Comune di Montemurlo e Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Saranno presenti il sindaco Mauro Lorenzini, l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero, un rappresentante di Fondazione Toscana Spettacolo e la compagnia “I Formaggini Guasti”.