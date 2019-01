Autovelox San Pierino, Testai (FI): "Oltre 5.000 multe in 23 giorni è una 'gabella'"

Come annunciato a mezzo stampa a dicembre, come gruppo consiliare ci siamo attivati per tutelare i numerosi cittadini che per poche unità di km in più al limite di 50 km/h, si sono visti recapitare numerose sanzioni rilevate dall'autovelox di San Pierino.

Sottolineando il fatto che la sicurezza stradale è necessaria, abbiamo però intravisto nell'attivazione dell'autovelox con limite a 50 km/h una sorta di “gabella” che i pendolari di zona si sono trovati loro malgrado costretti a pagare a fronte di una infrazione irrilevante su di un limite eccessivamente basso.

Questa nostra sensazione è stata confermata dal report che la Polizia Unionale ci ha fornito; dal quale abbiamo potuto constatare che a fronte di 5.260 multe in soli 23 giorni dall'attivazione, ben 4.632 sono nella fascia tra i 56 e i 65 km/h, oltre l'88%, il che fa sorgere anche dubbi sulla regolare taratura dello strumento come da direttiva Minniti.

Al fine di promuovere un'azione propositiva verso gli enti competenti per valutare l'opportunità di innalzare il limite di velocità a 60 km/h, nei giorni scorsi abbiamo anche scritto alla prefettura e chiesto il decreto prefettizio per l'istallazione dell'autovelox, e alla città metropolitana per l'ordinanza della stessa che fissa il limite a 50 km/h anziché 90 come previsto da cds.

Ad oggi, abbiamo soltanto quanto fornito dagli enti locali, tuttavia abbiamo sollecitato gli uffici della città metropolitana affinché ci fornissero l'ordinanza precedentemente menzionata, ed ad un colloquio telefonico avuto con l'Ing. Ciampoli della città metropolitana, abbiamo avuto una risposta elusiva ma comunque l'impegno a cercare detta ordinanza e trasmettercela come del resto previsto dalla normativa sull'accesso agli atti della pubblica amministrazione.

Rimarremo attenti allo svolgersi della situazione ed in contatto con la Polizia Unionale, che si è dimostrata sia nella persona della comandante Maritan, sia nella persona del comandante locale Dini, sensibile all'argomento e disponibile a fornirci il materiale necessario per perorare la nostra iniziativa per l'innalzamento del limite di velocità, che come annunciato già a dicembre riteniamo eccessivamente basso, e di cui ad oggi nonostante le richieste di documenti, non abbiamo ancora atti che validino detta limitazione.

Simone Testai Capogruppo FI Fucecchio

