Controlli straordinari nel fiorentino: un arresto per furto di rame

I Carabinieri della Stazione di Figline Valdarno, nel corso di un servizi straordinario di controllo del territorio effettuato nella giornata di ieri, hanno ottenuto i seguenti risultati:

- un 42enne tunisino senza fissa dimora, ricercato per l’espiazione di una pena di 10 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 300 euro disposta dal Tribunale di Firenze per una tentata truffa continuata commessa nel gennaio 2009 a Figline Valdarno (FI), è stato rintracciato e tratto in arresto all’interno di uno stabile abbandonato in via San Romolo dove lo stesso aveva trovato rifugio, e quindi associato al carcere fiorentino di Sollicciano;

- un 30enne pugliese ed un 17enne di Bagno a Ripoli (FI) sono stati invece sorpresi nella zona dello Stadio Comunale “Goffredo del Buffa” mentre cercavano di piazzare 14,2 kg. di rame in cavi, di cui non hanno saputo fornire valida giustificazione e quindi illecitamente detenuti, venendo pertanto denunciati a piede libero per ricettazione. Il materiale è stato sequestrato.

