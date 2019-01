Il dottor Colatorti festeggia 90 anni, gli auguri dei farmacisti

Oggi, 12 Gennaio, il Dott. Antonio Colatorti festeggia 90 anni ed i suoi Farmacisti hanno voluto fargli i loro migliori auguri.

La passione per il proprio lavoro è un esempio per tutti visto che ancora oggi non si è tolto il camice bianco e tutti i giorni è presente in Farmacia a fianco di Massimo, Valentina, Raffaella, Lucia, Paola ed il magazziniere Patrizio che ne sono orgogliosi.

Le piccole cose come ad esempio preoccuparsi se si forma un po' di fila di clienti che aspettano il proprio turno ne confermano il solito entusiasmo di quando agli inizi del '70 vince il concorso e realizza il suo sogno di aprire una Farmacia.

L'elisir che lo rende ancora cosi brillante è certamente la vita salutare, una su tutte la passione per il nuoto che non ha mai abbandonato, ma soprattutto il sentirsi considerato giorno dopo giorno come "il Dottore"della Farmacia Colatorti.

Tantissimi auguri di buon Compleanno Dott. Colatorti.

Tutte le notizie di Empoli