Gazebo della Lega in piazza Garibaldi

"Domani, domenica 13 gennaio, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, la Lega sarà presente con il proprio gazebo in piazza Garibaldi. Come già preannunciato, la nostra volontà è quella di allestire gazebo nelle varie zone del paese che presentano problemi è criticità (come l'Isola Felice) e, questa volta, intendiamo denunciare lo stato di abbandono in cui versa la piazza principale del paese, quella che dovrebbe essere il salotto buono, il biglietto da visita per chi arriva in centro.

Purtroppo, grazie al disinteresse dell'amministrazione, che da quasi trent'anni non è più intervenuta su questa piazza (gli ultimi interventi risalgono ai primissimi anni 90 e non ci risulta che ci siano progetti per una sua riqualificazione), oggi fare tre passi in piazza Garibaldi senza inciampare è quasi impossibile, non ci sono praticamente più i giochi per i bambini grazie alle gesta sconsiderate di vandali che, con ogni probabilità, avrebbero desistito se qualcuno si fosse deciso a installare le telecamere (e, soprattutto, a farle funzionare) e questo non invoglia certo a viverla.

Piazza Garibaldi deve tornare al centro delle manifestazioni, deve tornare a rappresentare il punto privilegiato di aggregazione, perché dalla sua riqualificazione e dalla sua rinascita dipenderà anche la ripresa del centro storico. Del resto, se il salotto buono di casa è in condizioni pessime, chi può aver voglia di visitare le altre stanze?

Lega Castelfranco di Sotto

