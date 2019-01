Investe un pedone e fugge via: arrestato poco dopo

Nella tarda serata di ieri, nel centro abitato di Bibbiena, un'auto condotta da un 45enne del casentino, per cause in corso di accertamento, ha urtato violentemente un bidone dell’immondizia e successivamente ha investito un pedone prima di fuggire via.

I carabinieri hanno immediatamente attivato le ricerche del conducente che è stato rintracciato poco dopo all’interno di un esercizio pubblico e tratto in arresto per lesioni stradali e fuga.

La persona investita veniva trasportata presso l’ospedale civile di Arezzo e ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

