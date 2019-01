La colpisce al volto e la manda in ospedale: denunciato

Nel corso della notte i carabinieri, contattati direttamente dalla vittima che già in passato si era rivolta loro per denunciare episodi di maltrattamenti in famiglia da parte del marito, hanno arrestato un cittadino marocchino, L.Y. 32 anni, nullafacente, il quale al termine dell’ennesima lite ha colpito al volto la donna costringendola a ricorrere alle cure dell’Ospedale Careggi con prognosi di tre giorni per “trauma cranico facciale”.

La donna nel novembre 2018 aveva deciso di rivolgersi ai Carabinieri per denunciare gli episodi di maltrattamenti posti in essere dal marito, dall’anno 2017, anche alla presenza dei due figli minori della coppia.

Tutte le notizie di Firenze