Leonardo precursore dei droni: ABzero vola sopra i luoghi della sua vita

Leonardo, avevi ragione su molte cose, specialmente sul volo. La città di Vinci omaggia così il Genio che ha avuto i natali tra i suoi colli, con un volo inaugurale del drone della start up italiana ABzero, specializzato nel trasporto di sangue e organi. Dalla casa natale ad Anchiano giungerà fino alle porte del Museo dedicato al Vinciano, con l'accompagnamento degli sbandieratori, i curiosi potranno alzare lo sguardo al cielo per vedere il potente mezzo effettuare il volo simbolico, il terzo in Toscana dopo Pontedera e Volterra.

La potente tecnologia studiata dallo spin off della Scuola Superiore Sant'Anna è finalizzata a scopi benefici: i droni di ABzero riducono i tempi di trasporto da un’ora fino a soli 10 minuti, con notevoli risparmi per la sanità pubblica. I droni saranno attivi tutti i giorni h24, con un risparmio per le aziende sanitarie e gli ospedali stimabile in quasi 2mila euro per volo.

La scienza si inginocchia a uno dei precursori dell'aeronautica nel 500esimo anniversario dalla morte (Amboise, 2 maggio 1519), ringraziandolo per tutte le 'intuizioni' nelle macchine volanti che certamente hanno portato il progresso ai mirabolanti risultati del secolo in cui viviamo.

Elia Billero

