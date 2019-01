Paura in piazza don Minzoni, brucia la canna fumaria del ristorante cinese

Questa sera, 12 gennaio, intorno alle 21.20, fiamme si sono propagate nella cucina del ristorante cinese in piazza don Minzoni 7 a Empoli. La canna fumaria e la cappa hanno preso fuoco e a causa del fumo e delle fiamme, tutti coloro che si trovavano in cucina sono fuggiti in strada. Sul posto i vigili del fuoco di Empoli con autopompa e autobotte, autopompa e autoscala da Firenze ovest, 14 unità in tutto sono intervenute e si trovano ancora sul posto. Alcuni materiali presenti in cucina sono andati distrutti. Non si segnalano persone ferite. Si indaga sulle cause dell'incendio.

Tutte le notizie di Empoli