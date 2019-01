Tramvia, lunedì interruzione tra Alamanni e Strozzi-Fallaci

Lunedì 14 gennaio, dalle ore 10.00 alle 16.00, il tratto tra le fermate “Alamanni Stazione” e “Strozzi-Fallaci” sarà interrotto per permettere alcuni interventi su delle alberature nel giardino di Villa Vittoria, adiacente alla linea tranviaria in via Valfonda (Tra Piazza Adua e la zona Fortezza).

In questa fascia oraria il servizio si svolgerà regolarmente tra le fermate "Villa Costanza" e "Alamanni Stazione" e tra le fermate “Strozzi-Fallaci” e “Careggi Ospedale”. Non saranno operative le fermate "Valfonda" e "Fortezza”.

Il tratto interrotto sarà garantito da bus sostitutivi, che sarà possibile prendere all'altezza delle fermate “Valfonda” e “Strozzi Fallaci”. I bus sostitutivi passeranno ogni 5 minuti. Alle fermate interessante e chiuse saranno applicati avvisi utili e sarà presente personale di GEST per dare indicazioni e informazioni.

Interrompere il tratto è una procedura obbligata che consente agli operatori di svolgere l'intervento in piena sicurezza.

Per maggiori informazioni si invita a prendere visione dei pannelli informativi elettronici presenti alle fermate, a visitare il sito www.gestramvia.it, i profili social media (Twitter e Facebook), seguire l'app Telegram, o contattare il call center al numero verde 800.964424 (Gratuito da numero fisso), o dal cellulare al numero 199.229300 (Pagamento).

DOVE PRENDERE I BUS SOSTITUTIVI

-Da Alamanni Stazione a Strozzi-Fallaci: Alla Stazione di Santa Maria Novella la fermata del bus per raggiungere Strozzi Fallaci si troverà in Via Valfonda, davanti alla fermata “Valfonda” (Chi arriverà con la T1 ad Alamanni Stazione dovrà scendere dal tram e recarsi a piedi alla fermata Valfonda dove troverà il bus sostitutivo). Il bus non servirà la fermata “Fortezza”.

-Da Strozzi-Fallaci ad Alamanni Stazione: In Viale Filippo Strozzi, all’altezza della fermata “Strozzi Fallaci”, si troverà il bus diretto a Valfonda. Nel percorso verso la Stazione SMN ci sarà una fermata intermedia in Piazza Indipendenza. (Per recarsi alla fermata T1 Alamanni Stazione, sarà necessario scendere a Valfonda e raggiungere la fermata del tram a piedi). Il bus non servirà la fermata “Fortezza”.

Fonte: Tramvia Gest

