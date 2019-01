Un nuovo centro CAF per l'assistenza fiscale nella sede del Centrosinistra Unito per Castelfranco

Un nuovo centro di assistenza fiscale della CIA-Confederazione Italiana Agricoltori a disposizione di tutti i cittadini dove potersi rivolgere per compilazione 730, consulenza agli agricoltori, compilazione Isee, successioni e molto altro. Ogni lunedi mattina dalle ore 9 alle ore 12.30 presso la sede del "Centrosinistra Unito per Castelfranco" in Corso Remo Bertoncini 32 nel centro storico davanti al Palazzo Comunale.

"Abbiamo voluto fin da subito che la nostra sede diventasse uno spazio aperto, condiviso ed inclusivo - affermano Francesca Lami ed Ilaria Duranti coordinatrici del “Centrosinistra Unito per Castelfranco” - dove potessero svolgersi più attività e non solo quelle prettamente politiche. Da oggi, ogni lunedì, grazie al CAF CIA daremo la possibilità a tanti cittadini di poter usufruire di un servizio sociale, popolare e di assistenza fiscale molto utile al quale possono rivolgersi tutti. Vogliamo una Castelfranco più unita e solidale. Rivolgiamo un appello a tutte le associazioni, giovani e chiunque cercasse uno spazio bello e da condividere per svolgere la propria attività sociale e ricreativa, la nostra sede è aperta a tutti ed invitiamo a contattarci - concludono Lami e Duranti".

"Ringraziamo il Centrosinistra Unito per Castelfranco - afferma Stefano Berti della CIA - per averci dato la possibilità di svolgere il nostro importante servizio di assistenza fiscale. Saremo presenti ogni lunedì mattina e tutti i cittadini possono usufruire della nostra assistenza. Le persone troveranno tanti servizi a prezzi popolari ed alla portata di tutti - dichiara Berti”.

