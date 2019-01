Autisti e camionisti in sciopero, presidio dei sindacati uniti

No alla modifica dei tempi di guida e riposo, sì alla sicurezza stradale: le Segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti dichiarano sciopero nazionale per tutto il settore autotrasporto merci per l’intera giornata di domani lunedì 14 gennaio. Il prossimo 10 gennaio la Commissione Trasporti Europea voterà l’intesa del Consiglio dei Ministri dei Trasporti Ue sul Mobility Package che, nei giorni successivi, sarà sottoposta al voto del Parlamento Europeo. Per i sindacati, va fermata ogni modifica del Regolamento 561/06, perché il rischio che corrono i conducenti di mezzi pesanti è quello di vedere peggiorate le proprie condizioni di vita e lavoro. La modifica del Regolamento prevede infatti la possibilità di distribuire in modo squilibrato i tempi di guida e riposo, con la concentrazione del riposo lungo nella quarta settimana determinando perciò un allungamento dei tempi di lavoro nelle prime tre settimane. Una distribuzione squilibrata dei tempi di guida e riposo significa impattare in modo diretto sulle condizioni di lavoro: più fatica, meno concentrazione, più difficoltà di recupero. Significa meno sicurezza per i lavoratori e per tutti gli utenti della strada. L’iniziativa di mobilitazione è contro la modifica dei tempi di guida e riposo, per la sicurezza stradale, per il divieto totale del riposo in cabina.

In Toscana, domani lunedì 14 gennaio saranno interessati dallo sciopero oltre mille lavoratori: è previsto un presidio di sindacati e autisti dalle 10:30 alle 12:30 a Firenze in via Cavour sotto la Prefettura.

Fonte: Uffici Stampa Cgil Cisl Uil Toscana e Firenze

