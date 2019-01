Ha colpito un albero forse per causa del ghiaccio in strada ed è stata sbalzata dall'abitacolo nei pressi di una strada lungo un canale. È successo questa mattina tra Stagno e Guasticce, nel Livornese, lungo la sp555. I vigili del fuoco di Livorno sono giunti sul posto assieme ai sommozzatori e hanno recuperato la persona e messo in sicurezza la strada. La donna è rimasta ferita alle gambe ma era cosciente.

