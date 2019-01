Cinque persone, di cui tre minori, sono state trasferite in pronto soccorso per sospetta intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco di Pontassieve e il nucleo Nbcr (nucleare-biologico-chimico-radiologico) sono intervenuti in via Forlivese a Pelago. Le cause della presenza del gas sono ancora in corso di accertamento.

