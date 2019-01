Museo Zeffirelli e Palazzo Strozzi, intesa per sconti sul biglietto

Nasce la collaborazione tra la Fondazione Franco Zeffirelli e la Fondazione Palazzo Strozzi e dà subito ottimi frutti. Da qualche giorno infatti il biglietto d’ingresso al Museo Zeffirelli di Firenze vale di più perché offre l’opportunità di ottenere uno sconto di prima fascia (cioè pagare un biglietto al prezzo ridotto invece che intero) per visitare le mostre di Palazzo Strozzi, principale sede fiorentina di esposizioni d’arte internazionali.

In pratica se si acquista il biglietto per visitare le affascinanti Sale del Museo Zeffirelli, al primo piano del complesso monumentale di Palazzo San Firenze, si avrà l’opportunità di ottenere uno sconto per visitare le mostre di Palazzo Strozzi. È semplice: basta conservare il ticket usato per la visita e esibirlo al momento dell’acquisto del ticket per Palazzo Strozzi.

Ovviamente l’opportunità sarà reciproca, perché i visitatori delle mostre di Palazzo Strozzi potranno ottenere lo sconto di prima fascia (pagando il biglietto a prezzo ridotto anziché intero) al momento dell’acquisto del ticket d’ingresso al Museo Zeffirelli. Anche in questo caso sarà sufficiente conservare il ticket usato per la visita a Palazzo Strozzi e esibirlo nella biglietteria del Museo Zeffirelli.

Da ricordare che il Museo Zeffirelli è aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 18; la biglietteria chiude alle ore 17; ulteriori informazioni si possono ottenere scrivendo all’indirizzo ticket@fondazionefrancozeffirelli.com, telefonando (dalle 10 alle 17, dal martedì alla domenica) al numero 055.2658435 oppure visitando il sito web www.fondazionefrancozeffirelli.com.

Fonte: Centro Internazionale per le Arti dello Spettacolo - Fondazione Franco Zeffirelli onlus

Tutte le notizie di Firenze