Nicol Foietta, primo podio a L'Avana per la schermista pistoiese

Arriva dalle pedane di L'Avana il primo podio in carriera per Nicol Foietta. La spadista pistoiese classe 1995 conquista infatti il terzo posto al termine della tappa cubana del circuito di Coppa del Mondo di spada femminile.

L'azzurra, già bronzo ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, è stata fermata sul 15-7 in semifinale dalla portacolori di Hong Kong, Vivian Man Wai Kong, poi vincitrice finale della gara.

L'ItalSpada sorride per la prestazione di Nicol Foietta, ma anche per essere stata la Nazione più rappresentata nelle prime otto posizioni della gara cubana. Oltre al terzo posto della spadista toscana, infatti, brilla l'ennesima affermazione tra le "grandi" della 19enne Federica Isola che si ferma ai quarti di finale, così come la campionessa del Mondo Mara Navarria.

Quest'ultima è stata fermata proprio nel derby azzurro da Nicol Foietta col punteggio di 15-9, che ha dato continuità ad un percorso, iniziato già nella fase di qualificazione, e che aveva visto la toscana superare all'esordio nel maindraw l'estone KatrinaLehis per 15-12, quindi la cinese GuangjuanHou per 9-8 ed ancora la tunisina SarraBesbes col punteggio di 15-14.

Un risultato storico per la 23enne della Chiti Scherma Pistoia, che fa così il suo prepotente ingresso sulla scena internazionale delle spadiste assolute.

Fonte: Federscherma

