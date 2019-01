Punti d'oro della Use Computer Gross contro Valsesia

USE COMPUTER GROSS - GESSI VALSESIA BORGOSESIA 71-69

USE COMPUTER GROSS

Corbinelli 13 (2/2, 3/13), Giannini 12 (3/6, 2/5), Perin 11 (3/7, 1/3), Stefanini 10 (4/6, 0/1), Raffaelli 9 (0/1, 1/5), Giarelli 8 (3/8, 0/1), Botteghi 4 (0/0, 1/2), Antonini 4 (2/2, 0/2), Sesoldi (0/2, 0/0), Landi ne, Berti ne, Calugi ne. All. Bassi (ass. Mazzoni/Valentino)

GESSI VALSESIA BORGOSESIA

Cernivani 22 (5/9, 2/9), Gloria 10 (4/12, 0/1), Brigato 8 (1/2, 2/2), Panzieri 7 (1/6, 1/2), Criconia 7 (1/2, 1/4), Quartuccio 6 (0/1, 2/7), Ouro-bagna 3 (0/2, 1/2), Dessì 3 (0/1, 1/1), Ambrosetti 2 (1/4, 0/2), Pisoni 1 (0/1, 0/0). All. Bolignano

Parziali: 19-17, 41-34 (22-17), 52-48 (11-14), 71-69 (19-21)

Arbitri: Barilani di Roma e Cattani di Cittaducale

E' una vittoria che pesa, quella che l'Use Computer Gross centra contro Valsesia per 71-69. Pesa perchè ottenuta contro una diretta concorrente alla volata play-off, pesa perchè bissa quella centrata all'andata, pesa anche per il modo col quale matura, con una prestazione che magari non resta negli occhi e nella mente come quella con Firenze, ma che da la sensazione di una squadra tosta e quadrata. Nel commentare la gara, poi, va tenuto conto anche di chi l'Use aveva davanti, ovvero un Valsesia che conferma quanto di buono si sapeva sul suo conto e che non molla praticamente mai. Per farla breve, battere i piemontesi non era cosa così facile ed esserci riusciti è motivo di merito per la truppa di coach Bassi.

Inizia meglio Valdesia che schizza avanti 2-6 ed a mettere in carburazione la Computer Gross ci pensano Botteghi e Perin con due bombe: 18-13. La gara segue praticamente sempre lo stesso canovaccio, con l'Use avanti e il punteggio ad elastico. Al 10' siamo 19-17 e Criconia inaugura la seconda frazione impattando. Giannini e Giarelli ridanno fiato ai biancorossi (26-19) ed è un momento buono per l'Use che tocca il 41-32 con uno Stefanini che da qualche partita è un giocatore diverso e Giannini. Al riposo lungo si va sul 41-34 ma Valsesia è più pronta a rimettersi in campo con uno 0-6 a cui ribattono Perin e Raffaelli dalla lunga. Al 30' le squadre sono sul 52-48 e l'ultima frazione si apre con una bomba a testa per Criconia e Giannini dall'angolo. In questa fase i biancorossi scuotono la partita con 8 punti di Corbinelli, uno in seguito ad una gran palla recuperata di un Antonini in buona serata. Valsesia, guidata da un gran Cernivani, non molla ed a 37 secondi dalla sirena siamo 67-63. I piemontesi vanno al fallo sistematico ma Raffaelli, con uno 0/4 dalla lunetta, è glaciale. In mezzo c'è una gran bomba di Quartuccio che però non basta. A 1 secondo dalla sirena Giannini sbaglia il primo e volutamente quello successivo per far passare quel secondo che sancisce la vittoria della Computer Gross che sabato sera sarà impegnata nella difficile trasferta di Varese.

Fonte: Use Basket Empoli

