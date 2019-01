Scrittori nel Parco, a Fucecchio si presenta l'Atlante dei conflitti e delle guerre

Scrittori nel Parco a Km0. Incontri con gli autori a Parco Corsini riparte con il nuovo anno.

Venerdi 18 Gennaio alle ore 17,30 presso il centro giovani Sottosopra all’auditorium La Tinaia del Parco Corsini l’autrice di questo mese sarà Alice Pistolesi, giornalistache presenterà l’ottava edizione de “L’Atlante delle Guerre e dei conflitti del mondo”pubblicato dall’Associazione Culturale e Geografica 46° Parallelo.

L’Atlante è uno strumento pensato per informare sulle guerre in corso sul pianeta, sulle motivazioni che le scatenano e le alimentano, ma anche sulle drammatiche condizioni di vita delle popolazioni civili, sui danni ai beni culturali ed ambientali e sulle storiestraordinarie di donne e uomini che hanno fatto della speranza e del coraggio le uniche armi contro la guerra.

L’intento del libro è quello di spiegare le ragioni di tutte le guerre in corso, capire perché si combatte e chi sono gli attori.

Con foto e illustrazioni viene raccontato lo stato delle guerre in atto narrate in schede di approfondimento suddivise per continente, con cartografia Onu, tavola riassuntiva della situazione profughi, sintesi dei dati del territorio.

Scrittori nel Parco a KM 0 si propone come nuova vetrina per gli scrittori locali per presentare le opere e parlare, oltre che dei loro lavori, anche di sé e dei motivi che li spingono a scrivere: una occasione di incontro per scrittori disponibili a mettersi in dialogo e a confrontarsi con i lettori.

La rassegna, promossa dagli assessorati alla cultura e alle politiche giovanili del Comune di Fucecchio, è organizzata dalla biblioteca comunale Indro Montanelli, dall'Informagiovani e dal Centro Giovani "Sottosopra", in collaborazione con le cooperative PromoCultura, Sintesi e La Giostra. L'incontro sarà ad ingresso gratuito.

Per ogni informazioni contattare la biblioteca Comunale Montanelli allo 0571268229 o a biblioteca@comune.fucecchio.fi.it

