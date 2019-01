Permessi di soggiorno 'illegali', oggi l'udienza fiume

È andata avanti tutta la giornata l'udienza preliminare al tribunale di Pistoia per quella che è stata definita una sorta di agenzia di collocamento illegale, radicata a Pistoia, con agganci in uffici pubblici, in Comune, in Prefettura e in Questura, per la fabbricazione e il rilascio o il rinnovo di permessi soggiorno per cittadini stranieri, soprattutto pakistani. Le indagini si conclusero un anno fa con l'arresto di 19 persone, mentre sarebbero 240 complessivamente gli indagati.

Oggi davanti al gup per 12 imputati (2 hanno chiesto il patteggiamento) è cominciata la discussione ma saranno necessarie almeno altre due o tre udienze prima della decisione del giudice. L'udienza è stata aggiornata a mercoledì prossimo. Per la maggioranza dei cittadini stranieri coinvolti nell'inchiesta, e la cui posizione non è stata stralciata, i difensori hanno chiesto il rito abbreviato.

