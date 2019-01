Autobus contro due persone a Firenze, 78enne in ospedale

È caduto a terra urtato dal bus ed è stato portato in ospedale dove è ricoverato in prognosi riservata. Si tratta di un 78enne residente nella zona di viale Giannotti. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale l’anziano insieme al suo badante, un uomo del 1947 originario dello Sri Lanka, si trovava in via Datini in carreggiata quando è stato urtato da un bus dell’Ataf in servizio sulla linea 23 in arrivo da via Erbosa. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale che, per i soccorsi e i rilievi, hanno chiuso via Datini nelle due direzioni e una corsia di via Erbosa. L’anziano è stato portato in ospedale in codice giallo ma poi le sue condizioni si sono aggravate: adesso è in prognosi riservata. Lievi ferite per il cingalese. I provvedimenti di circolazione si sono conclusi dopo le 15.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

