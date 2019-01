Campionato Italiano di dodgeball, l’Empoli Swarm mantiene il secondo posto

Si è svolta ieri 13/01/19 a Porcari (LU), la 4° tappa del Campionato Italiano di dodgeball, 3 ° giornata per il campionato maschile. Il 2019 inizia con una grande prova per i nostri ragazzi dell’Empoli Swarm!

Al ritorno in campo dopo la sosta natalizia, gli atleti gialloneri sembrano infatti essere subito in palla e nella prima gara di giornata superano 21-9 gli Springout Forlì, al termine di un match divertente e dal risultato mai in discussione.

La seconda partita vede i nostri ragazzi impegnati nel derby toscano con la Lucca Dodgeball. I gialloneri partono bene, salvo poi farsi riprendere dai biancorossi lucchesi nella seconda parte del primo tempo. La ripresa però è tutta empolese, e la gara si chiude con un secco 23-11 in nostro favore.

La terza gara di giornata ci ha visti in fine contrapposti ai Venetica Lions, squadra giovane, ben organizzata e che ci aveva già fatto male all'andata. Dopo un inizio molto sottotono, l'orgoglio giallonero esce fuori e, al termine di una gran rimonta, con il risultato sempre in bilico in una partita emozionante per giocatori e pubblico, alla fine il punteggio si fissa sul 14-14, grazie alla vittoria dell'ultimo set.

La Swarm sale quindi a 14 punti, mantenendo il secondo posto in classifica a -7 dalla capolista Shamrock e a +1 proprio sui Lions, che contano però una gara in meno. I gialloneri scesi in campo ieri sono stati Billeri C., Bracaloni M., Casale M., Chesi M., Gozzi A. ©, Gozzi S., Hilario E., Infurna D., Neri S. (coach), Rovini F.. Presente anche Neri M., nonostante l'infortunio, come vice-coach.

I ragazzi adesso godranno di un turno di riposo il 27 gennaio a Forlì (dove però giocheranno i nostri under 16), per tornare in campo il 3 febbraio a Sovigliana.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli