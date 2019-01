DL Sicurezza, per il 64% dei votanti al sondaggio di gonews.it è "positivo"

Il 64% dei lettori di gonews.it considera 'positivo' il DL Sicurezza. È questo il risultato del sondaggio di questa settimana. Su 400 votanti solo il 35% (141 voti) ritiene il decreto sbagliato. Un risultato che (lo ribadiamo) non ha le pretese di rappresentare il sentire comune, né ha un valore statistico assoluto; ma guardando i voti saltano all'occhio i tanti apprezzamenti verso il DL in una Regione, la Toscana, dove molti Comuni hanno esplicitamente contestato la Legge e dove l'Ente Regione ha fatto ricorso alla Consulta per verificare che il testo legislativo sia conforme alla Costituzione.

