Elezione diretta dei presidenti di Quartiere, FI gioisce: "Una nostra vittoria"

"Una vittoria importante, per Firenze e per la libertà dei cittadini di scegliere direttamente chi sarà il proprio presidente di Quartiere. Un fatto ancora più significativo perché è il risultato raggiunto da chi oggi è all'opposizione e si candida a governare la città nei prossimi cinque anni". Questo il commento del capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai e dei consiglieri Mario Tenerani, Luca Tani e Mario Razzanelli a margine del Consiglio comunale di oggi, che ha visto l'approvazione della delibera presentata dalla commissione speciale per cambiare il regolamento dell'elezione dei Consigli di Quartiere in vista delle prossime elezioni amministrative.

"Saranno direttamente i cittadini a scegliere – spiega Cellai –, perché dalle prossime elezioni troveranno sulla scheda i nomi dei candidati a presidente. Si restituisce così ai cittadini la libertà di poter scegliere chi sarà il tramite tra di loro e il Comune. Questo infatti è il fondamentale ruolo dei presidenti dei quartieri cittadini".

"Un grazie a Francesco Torselli per il lavoro fatto insieme per centrare il risultato, e ai membri della commissione speciale istituita dal Consiglio comunale presieduta da Francesca Paolieri" conclude il capogruppo azzurro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze