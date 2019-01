Gravidanza e primi passi, due mesi di attività alla ludoteca Bufalo d’Acqua

Conoscere e coccolare quel seme destinato a diventare famiglia sin dalla sua prima culla, il ventre materno. Durante l’attesa, mentre si assiste all’evoluzione del proprio corpo si compiono esercizi di ginnastica dolce; a pochi mesi dalla nascita si impara a massaggiare il bebè, a giocare con lui, a trasportarlo secondo l’approccio ad alto contatto del babywearing, che soddisfa il bisogno primordiale di prossimità del neonato con la madre; quando il piccolo comincia a muovere i primi passi dell’autonomia ci si confronta con i temi dell’alimentazione e del soccorso pediatrico. Sono tanti gli aspetti che anche quest’anno l’iniziativa “Percorsi di crescita”, organizzata con il patrocinio del Comune di San Casciano negli spazi della ludoteca Bufalo d’Acqua, presso il Circolo Arci di via dei Fossi, porterà le future mamme e i neogenitori a condividere un’esperienza destinata a segnare in maniera indelebile il percorso di vita di una donna e di una coppia: la maternità. A condurre il viaggio, dalla pancia ai primi passi, saranno l’ostetrica Martina Macinai e l’educatrice e insegnante del massaggio infantile A.I.M.I Mara Silva.

Il programma si compone di un fitto ciclo di corsi, attività, incontri che accompagnerà le mamme nelle varie fasi del pre e post-gravidanza. Dal 16 gennaio è in partenza la ginnastica dolce, ogni mercoledì dalle ore 14.45 alle ore 16. Dal 23 gennaio fino al 20 febbraio, il mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 12, sono previsti momenti di massaggio neonatale, mentre tra il 27 febbraio e il 21 marzo lo spazio è dedicato al gioco, rivolto a genitori e bambini (5-9 mesi). Per le mamme in attesa dalla trentesima settimana e neo genitori con bebè 0-3 il 25 gennaio dalle ore 14,45 alle ore 16.30 è stato organizzato un corso sul “Babywearing: legatura del pancione e prima legatura cuore a cuore” in collaborazione con Benedetta Facchini.

Gli incontri successivi affronteranno temi quali lo svezzamento, modalità e tempistiche (14 febbraio dalle ore 15 alle ore 16.30) e il primo soccorso pediatrico per i più piccini (15 marzo dalle ore 17 alle ore 19) in collaborazione con la Misericordia di San Casciano. Ci saranno anche occasioni pomeridiane per condividere l’esperienza della maternità e sorseggiare insieme una tazza di tè il giovedì dalle ore 15,15 alle ore 16.30 a partire dal 24 gennaio.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - ufficio stampa

