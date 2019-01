Infopoint, Grassi (Frs): "Problemi per il pagamento degli stipendi"

“Anche tra i lavoratori degli infopoint turistici si riscontrano problemi con il pagamento degli stipendi e sulla tipologia di contratto applicato. Il Comune vigili e se non sono rispettate le regole dell'appalto lo revochi”. Così Tommaso Grassi, capogruppo di Firenze riparte a sinistra, tuona dai banchi dell'opposizione di sinistra in Palazzo Vecchio. E incalza: “Da mesi ormai ci stiamo occupando dell'appalto delle pulizie con la società Segi, che ha presentato le stesse criticità degli Infopoint. Non è possibile che i lavoratori e le lavoratrici siano sottoposti ad un rapporto di lavoro non corretto. Sul caso specifico poi vorrei anche far notare come sia possibile che l'inquadramento del contratto applicato sia quello del Ccnl delle agenzie di viaggio. E' inaccettabile”

Fonte: Comune di Firenze - ufficio stampa

