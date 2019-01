Ancora una vittoria per le atlete de La Perla: dopo il successo casalingo nel derby col San Miniato, vincono anche tra le mura avversarie del Grosseto portando a casa tre punti preziosi che le posizionano ai piani alti della classifica del girone B di prima divisione.

Con le maremmane si prospettava una trasferta difficile, in quanto le padrone di casa si presentavano ad una sola lunghezza di distanza rispetto alle pisane. Il Grosseto, forte di un opposto di categoria superiore, ha tenuto testa alle ragazze di coach Corti rimontando più volte il vantaggio acquisito da quest'ultime: come nel primo set, dove per chiudere è servito un ace di Esposito entrata sul 24-25.

Il secondo set sembra la replica del primo, con Bianchi che rimette in carreggiata la squadra cercando di risolvere i problemi in ricezione. Parte bene anche il terzo set, almeno fino al 16-21: qui Cavaliere, l'opposto grossetano, prende sulle spalle le compagne e dà il via ad una rimonta con cui si aggiudica il parziale. La Perla risponde armata di tenacia nel quarto set, tanto da imporre il suo gioco fino alla vittoria del match.

Le biancorosse si piazzano attualmente al terzo posto in classifica con 23 punti totali, precedute da San Miniato (23) e Cascina (25). Prossimo appuntamento quello di sabato 19 a Ponticelli col Vicarello.

Novi 15, Banti 7, D'Alcamo 13, Mazzolini 13, Campinoti 12, Panzani 3, Esposito 1, Cipollini 0, Bianchi 0, Maccanti, Gini, Lari. Allenatore Corti, assistente Novi