Liberati uccelli da richiamo in Padule, Salvini (Lega) denuncia l'atto dimostrativo in Padule

“Siamo venuti a conoscenza - afferma Roberto Salvini, consigliere regionale della Lega - che in queste ore alcuni cacciatori, posizionati nei classici capanni presenti nel padule di Fucecchio (in area pistoiese, NdR), siano stati oggetto di un’azione intimidatoria da parte di una ventina di soggetti incappucciati, i quali hanno liberato gli uccelli in gabbia che fungono da richiamo. Un fatto da non minimizzare simile a situazioni già successe in Toscana e nel resto d’Italia. I cacciatori pagano regolarmente le tasse governative per poter praticare la propria attività venatoria ed è inaccettabile che vengano presi di mira da bande di scalmanati che celano il viso. A seguito di quanto successo ho deciso di predisporre un’interrogazione in cui chiedo alla Regione di non fare come gli 'struzzi' ma di prendere in debita considerazione tali incresciosi atti che stanno interessando molti nostri corregionali appassionati della caccia. Oltre a ciò, ovviamente mi compiaccio con le Forze dell’Ordine che sembra abbiano già individuato buona parte di quanti hanno partecipato a questo indegno 'raid' anti-caccia".

Fonte: Lega Toscana

