Malato di Sla lasciato senza cibo, M5S: "Inaccettabile, interrogazione in Regione"

"Lasciare senza adeguati presìdi sanitari un soggetto debole che si può nutrire solo tramite l’alimentazione endovenosa perché non può deglutire è inaccettabile. Presenteremo un’interrogazione urgente in Regione per capire cosa non sta funzionando”. Così il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Andrea Quartini, interviene a margine del caso di Gino Votta, malato di Sla che da giorni ha serie difficoltà nel reperire adeguate razioni di cibo nei presìdi sanitari territoriali dell’Asl centro.

Fonte: Ufficio stampa

