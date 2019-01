Moschi (UpV) scrive a Macelloni: "La viabilità è una priorità"

Ho letto con interesse la lettera del sindaco di Peccioli, Macelloni, riguardo a delle politiche di territorio che vadano oltre lo stretto campanilismo e che guardino oltre in un'ottica di territorio.

Macelloni parla della Valdera, ovviamente, ma è bene ricordare che nello specifico il futuro dell'Alta Valdera o sarà legato a uno sbocco verso il Volterrano-Valdicecina, oppure continuerà a rimanere una zona, pur bellissima, ma periferica.

Pertanto, per uscire da logiche vecchie, ma anche per evitare derive sconfessate dai cittadini, come le fusioni e le Unioni, credo che il territorio sia chiamato a parlare di vere sinergie tra territori. La base per poter avviare queste sinergie rimane, però, una sola: la viabilità. Se da un lato in molti siamo rimasti affascinati dalle proposte, giuste e lungimiranti di una metropolitana leggera Valdicecina-Valdera, oggi la vera priorità è ricollegare la Valdera al Volterrano su gomma. Anche per un turista non debbono esserci gli impedimenti infrastrutturali di oggi, di potersi recare dalla Valdera a Volterra e quindi alla Valdelsa Senese.

Se non riusciamo proprio ad adeguare, almeno migliorare e allargare la 439 Dir, è una priorità, o meglio una premessa.

Come iniziare a realizzare la rotatoria più impellente, che è quella di loc. Bonifica. Per fare questo serve chiedere finanziamenti: importanti ma tutt'altro che irraggiungibili. Visto che anche da Peccioli numerosi investimenti sono partiti per lo sviluppo del territorio, sarebbe utile un impegno di Belvedere, Banca di Lajatico, Cr Volterra, e Provincia per un allargamento della 439 Dir. Infatti anche un paese come Peccioli non si svilupperà mai se sarà capolinea come oggi da Pontedera. E poi riterrei corretto aprire questo dialogo a tutti i candidati delle prossime amministrative: fare il sindaco è servizio. Se si ama davvero il territorio, dobbiamo parlare a 360 gradi con tutti. Solo così faremo dei passi in avanti, e magari nei prossimi 5 anni potremo vedere nuovi cantieri stradali, indispensabili per mettere in rete Valdicecina e Valdera.

Paolo Moschi - Consigliere Comunale Uniti per Volterra

