Ponsacco, ufficiale: in arrivo dall'Empoli Stefano Becagli

Nuovo rinforzo per la difesa dell’Fc Ponsacco 1920: il club rossoblù, infatti, ha trovato l’intesa con l’Empoli per il prestito di Stefano Becagli, 20 anni, difensore centrale in grado all’occorrenza di agire anche da terzino sinistro. E l’ex capitano della Primavera azzurra con cui, in questa stagione, ha collezionato otto presenze prima dell’approdo nel calcio dei grandi con il trasferimento agli ordini di mister Colombini. Nel campionato scorso, invece, anche due convocazioni in prima squadra in serie B. Il giocatore sta già lavorando insieme ai nuovi compagni e sarà già a disposizione per l’impegnativa trasferta di Piancastagnaio (Siena) contro la Pianese di mister Masi.

Fonte: Ponsacco Calcio - ufficio stampa

Tutte le notizie di Calcio