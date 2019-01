Il torto di essere vittime, presentazione del libro a Scandicci

Sabato 19 gennaio 2019 alle 16 nell'Auditorium Mario Augusto Martini della Biblioteca di Scandicci (via Roma 38/a) la presentazione del libro "Il torto di essere vittime", con l'autore Stefano Guarnieri, il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani, il Comandante della Polizia Municipale Giuseppe Mastursi, coordina Claudia Sereni. L'iniziativa è ideata da Giovanni Pacini dell'associazione Spingi la Vita Onlus. L'ingresso è libero.

“Quando perdi un tuo familiare a seguito di un crimine sei a tua volta vittima – dicono i promotori - trovandoti in una condizione di forte debolezza psicologica devi affrontare un percorso che sarebbe difficile per chiunque in condizioni normali e che per te appare impraticabile, aspro, in costante salita. E, soprattutto nel caso di crimini stradali, sei lasciato spesso solo ad affrontarlo. Ti accorgi di non esistere come vittima per lo Stato italiano. Qualche passo in avanti è stato fatto con progetti a sostegno alle vittime. Poco o niente è stato fatto invece dal sistema giustizia. In una società che si reputa civile tutto questo può e deve cambiare”.

